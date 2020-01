Messico, 12enne spara contro l’insegnante e i compagni di classe (Di venerdì 10 gennaio 2020) Arriva in questi momenti una drammatica notizia oltreoceano, precisamente dal Messico. Secondo quanto riuscito a trapelare dalle fonti locali, un ragazzino di 12 anni sarebbe entrato in classe armato aprendo poi il fuoco nell’aula contro l’insegnante e contro i suoi compagni di classe. 12enne spara contro i compagni, poi si suicida Sono davvero labili le notizie che riescono a filtrare ma stando sempre a quanto riportato dalle fonti locali, sarebbero 6 le persone rimaste ferite nella sparatoria, per l’insegnante non ci sarebbe stato nulla da fare da parte dei soccorsi giunti sul luogo. Successivamente, dopo aver aperto il fuoco, il ragazzino avrebbe rivolto l’arma contro sé stesso togliendosi la vita. L'articolo Messico, 12enne spara contro l’insegnante e i compagni di classe proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

fisco24_info : Messico, 12enne spara a maestra e si toglie la vita : Feriti un altro insegnante e cinque compagni di classe di cui… - LeonebonCettina : RT @GazzettaDelSud: Orrore in una scuola del Messico: 12enne spara e uccide la maestra, poi si suicida - Adnkronos : #Messico, 12enne spara a maestra e si toglie la vita -