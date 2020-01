Luigi Favoloso scomparso, aggiornamenti choc: minacce di suicidio e una mail arrivata poco fa alla madre (Di venerdì 10 gennaio 2020) La scomparsa di Luigi Favoloso avvenuta il 29 Dicembre continua a far parlare di sé in vari programmi televisivi, tra cui Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e Chi l’ha Visto? Solo pochi giorni fa, Barbara d’Urso ha mostrato in diretta una foto scattata su un treno che ritrarrebbe Luigi Favoloso su un treno diretto a Milano Rogoredo. Da lì però nessuno avrebbe più avuto notizie del ragazzo, la cui scomparsa è stata denunciata dalla madre. Favoloso avrebbe lasciato Torre del Greco proprio il 29 Dicembre, senza portare con sé macchina o documenti. Ora, secondo alcune testimonianze, sembrerebbe che Favoloso abbia deciso di allontanarsi dopo una brutta lite avvenuta con Nina Moric, in cui sarebbe accaduto qualcosa di davvero inquietante. A parlarne è il personal trainer dei due, che a Pomeriggio 5 ha detto L’ultima volta che li ho visti insieme è stato metà dicembre. ... Leggi la notizia su trendit

