Lucia Javorcekova come mamma l’ha fatta, completamente nuda mette in mostra il lato B [FOTOGALLERY] (Di venerdì 10 gennaio 2020) Esistono due categorie di persone: chi dice di non conoscere Lucia Javorcekova e il tormentone ‘escile’ o ‘mozzarellone’ e chi mente. come, infatti, non ricordarsi della bella e sensuale modella slovacca?Non c’è occasione che non delizi i suoi followers con foto mozzafiato, mostrandosi come mamma l’ha fatta. L’uomo del giorno, Franco Tancredi: il piccolo-grande pararigori della Roma, un petardo rischiò di farlo morire Il suo profilo Instagram, pieno di scatti da paura, viene costantemente aggiornato, per la felicità anche di tanti tifosi e appassionati del mondo pallonaro. Una delle ultime immagini postate è da infarto. Oltre il limite, da bollino rosso. Lucia Javorcekova si mostra completamente nuda, con il lato B in bella mostra, davanti ad una piscina. In alto la FOTOGALLERY con i suoi scatti più bollenti.L'articolo Lucia Javorcekova come ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

