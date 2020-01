Life Is Good di Drake e Future è uno sfogo rap sul passato (video, testo e traduzione) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Con Life Is Good di Drake e Future ritorna la collaborazione tra i due artisti, che non si incontravano in studio dai tempi di Blue Tint. Dalla mezzanotte, infatti, Drake ha lanciato sui social la novità che tutti attendevano, e lo ha fatto con il video ufficiale di un brano in cui i due rapper si mettono a nudo snocciolando tutto il loro percorso e le fatiche incontrate prima del successo. Ricetta oltremodo tipica, nel rap che oggi sente sul collo l'alito pesante della trap, come se in qualche modo chi vive nel flow voglia sottolineare che prima dello studio di registrazione e del grande pubblico ci fossero la strada e la gavetta. Drake del resto fa musica da più di 10 anni e ha conosciuto l'ultima ondata di rap mainstream genuino prima che arrivasse l'infezione del mainstream fatto di views e quote di streaming. Proprio per questo, forse, ci offre un brano in cui recita: ... Leggi la notizia su optimaitalia

