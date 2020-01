“Le spose arrivano quasi nude”, monito del prete: “Basta abiti scollati per le nozze in chiesa” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Le sue parole quelle di padre Antonio Nuara, sono arrivate attraverso il suo profilo facebook scatenando le varie polemiche tra i suoi amici e follower. Ha detto la sua senza troppi giri di parole e senza peli sulla lingua. Padre Antonio Nuara che quest’anno celebrerà i suoi 50 anni di sacerdozio, infatti ha avvisato pubblicamente che non tollererà più che le spose arrivino in chiesa in abiti troppo provocanti nella chiesa che amministra, dando il via ad un dibattito che ha spaccato in due i fedeli. Tra chi appoggia la sua decisione e chi invece, la critica. (Continua…) Lo ha detto e ribadito che non ha più alcuna intenzione di accogliere in chiesa le spose che arriveranno in abiti succinti, troppo scollacciate, è il tempio di Dio e bisogna aver rispetto vestendosi con un certo decoro. “Si può essere eleganti ma rispettare al tempo stesso la sacralità della chiesa Il ... Leggi la notizia su howtodofor

