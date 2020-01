La serie The Witcher di Netflix è iniziata con una lunga lettera spedita a Andrzej Sapkowski (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ora che The Witcher di Netflix è uscito, i fan chiedono sempre più informazioni sullo show, sulla sua produzione, sul materiale da cui è tratto e altro ancora. La serie Netflix si basa sui libri dell'autore Andrzej Sapkowski, e ora è emerso un retroscena molto interessante che riguarda proprio il creatore di The Witcher. Secondo un nuovo podcast di Netflix, il produttore esecutivo Tomek Bagiński ha rivelato che il tutto è iniziato da una lettera estremamente lunga spedita all'autore."Gli ho scritto una lettera, una lettera molto, molto lunga", afferma Bagiński. "Penso che sia stata lunga 20 pagine o 25. In realtà la penso come un piccolo documento, perché ho pensato che forse questo era il modo migliore per approcciare con uno scrittore, giusto? Scrivere qualcosa."Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

