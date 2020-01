Gianmarco Tognazzi: "Andate a vedere prima i film italiani" - (Di venerdì 10 gennaio 2020) Gianni Nencini Ai microfoni de I Lunatici, Gianmarco Tognazzi ha invitato a supportare il cinema di casa nostra: "Bisogna scegliere di andare a vedere un film italiano prima di un film straniero. Siamo esterofili ma il pubblico dovrebbe fidarsi di più" Ospite de I Lunatici, la trasmissione notturna condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio 2, Gianmarco Tognazzi ha invitato il pubblico a sostenere il cinema italiano, scegliendo di andare a vedere prima i film di casa nostra e poi quelli stranieri. Interrogato sul nuovo film di Checco Zalone, Gianmarco Tognazzi ha rivelato di non averlo ancora visto ma ha assicurato che si ripromette di farlo: "Lui a me piace molto, è importante per il cinema italiano che ci siano anche fenomeni di questo tipo, legati a grandi incassi". Il grande successo di "Tolo Tolo", è l'occasione per allargare il discorso allo stato di ... Leggi la notizia su ilgiornale

Sono solo fantasmi : recensione sul Ghostbusters italiano con Christian De Sica - Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi : Arriva nelle sale “Sono solo fantasmi” il ghostbuster italiano con Christian De Sica, Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi, scritto da Nicola Guaglianone Che legame hanno un mago squattrinato e un economista finto milanese? Un padre, Vittorio che, non appena morto gli ha lasciato in eredità un fratello, Ugo, di cui non ne sapevano l’esistenza. I due si aspettavano beni materiali, per ripianare i loro problemi economici e ...

Italia_Notizie : Gianmarco Tognazzi: 'Andate a vedere prima i film italiani' - JohnnyDurelli : Ugo e Gianmarco Tognazzi. - _DAGOSPIA_ : GIANMARCO TOGNAZZI, I FILM ITALIANI ‘CHE VANNO VISTI PRIMA DI QUELLI STRANIERI, IL MILAN,IL METOO… -