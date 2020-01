Fra gioco e applicazione /3: un problema da un milione di dollari (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo la teoria e le applicazioni nate da un problema da osteria, oggi parlo di un’altra parte della teoria dei grafi (vedi l’appendice del post correlato), nata da un gioco commerciale e sfociata in un problema su cui è stata posta una “taglia” di un milione di dollari. Sir William Rowan Hamilton era un grande matematico irlandese. Rivoluzionò la meccanica razionale e inventò i quaternioni e molto altro. Quando nel 1859 un amico gli propose di inventare un gioco da tavolo, Hamilton gliene presentò uno che aveva ideato due anni prima. Non so se si fosse ispirato al problema risolto da Eulero: dato un grafo, è possibile percorrere tutti i suoi spigoli esattamente una volta e tornare al punto di partenza? È frequente, in teoria dei grafi, osservare un fenomeno interessante che riguarda gli spigoli e riformularlo in termini di vertici o viceversa. Forse è così che Hamilton ideò l’Icosian ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

