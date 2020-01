Foggia in piazza contro la mafia. Lettera di Conte: “Cittadini non si sentano soli, lo Stato c’è. Questo governo è dalla parte di chi reagisce” (Di venerdì 10 gennaio 2020) “La lotta alle mafie non deve avere bandiere né colori politici”. Il premier Giuseppe Conte, con una Lettera indirizzata al Corriere del Mezzogiorno, ha deciso di di esprimere il “suo pieno sostegno alla manifestazione contro la mafia che si svolge oggi a Foggia e a chi ha deciso di esserci: associazioni, studenti, sindacati, amministratori, società civile”. Quella alle mafie per il premier “è una lotta che deve vederci tutti uniti nella stessa direzione a difesa di libertà, legalità e giustizia. La manifestazione di Libera è un segnale incoraggiante”. Conte spiega che “per sconfiggere le mafie la risposta deve arrivare netta e chiara anche da parte dei cittadini, che devono farsi comunità, perché solo insieme si può sconfiggere il malaffare”. “I Foggiani non devono sentirsi soli perché lo Stato c’è ed è con loro. Non ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

