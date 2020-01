Combinata nordica, Coppa del Mondo Val di Fiemme: Riiber si aggiudica il segmento di salto. Lontani Costa e Pittin (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si è da poco concluso il segmento di salto della tappa di Coppa del Mondo in Val di Fiemme di Combinata nordica. Il norvegese Jarl Magnus Riiber è stato, tanto per cambiare, il migliore saltando 104,5 metri e conquistando 146.6 punti. Alle sue spalle il connazionale Espen Bjoernstad che con i suoi 140.8 punti partirà con 23″ di ritardo dal leader. In terza posizione l’austriaco Franz-Josef Rehrl che dovrà recuperare nella prova sugli sci stretti 24″ al cannibale di questa stagione. A seguire ancora due norvegesi si tratta di Jens Luraas Oftebro e Joergen Graabak che saranno al via della gara di sci di fondo rispettivamente con 36″ e 49″ sul groppone. Stesso ritardo (49″) anche per il giapponese Akito Watabe e l’ennesimo norvegese Espen Andersen. Male gli italiani. Il migliore degli azzurri è stato Samuel Costa che ha chiuso al 29° posto con ... Leggi la notizia su oasport

