Chiesa via dalla Fiorentina, Commisso apre al mercato: “Se ci saranno cose buone per noi” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Rocco Commisso nella scorsa estate è riuscito a trattenere Federico Chiesa alla corte della sua Fiorentina, nonostante le voci di mercato relative al forte interesse della Juventus. Cosa succederà in futuro? Per la prima volta, il patron viola, ha aperto ad una possibile cessione del suo gioiello, se quest'ultimo dovesse spingere in questa direzione. Sarà necessaria però un'offerta importante per strappare il definitivo via libero di Commisso alla cessione di quello che ha definito come una potenziale bandiera Fiorentina. Leggi la notizia su fanpage

