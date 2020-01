Calendario F1 2020: ufficializzati gli orari. Il programma completo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Saranno 22 i GP del Mondiale 2020 di Formula Uno. La massima categoria del Motorsport si fa sempre più ricca di appuntamenti: in Vietnam (5 aprile) sul nuovissimo circuito cittadino di Hanoi, mentre vi sarà il gradito ritorno dell’Olanda sul rinnovato tracciato di Zandvoort il 3 maggio. Dispiace constatare, invece, dell’uscia di scena del weekend di Hockenheim (Germania), mentre rimane, almeno per il momento, il fine settimana a Barcellona (Spagna). Tutto avrà inizio dall’Australia, a Melbourne, 15 marzo, e come da consuetudine la chiosa sarà ad Abu Dhabi, sul tracciato di Yas Marina, il 29 novembre. Guardando all’appuntamento italiano di Monza, il 6 settembre il Tempio della velocità sarà particolarmente “frequentato”. Si prospetta, quindi, una stagione particolarmente lunga. Di seguito tutti gli appuntamenti, con gli orari ufficializzati da parte ... Leggi la notizia su oasport

