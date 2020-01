Uomini e Donne, Giulio Raselli non si presenta in studio: salta la scelta – VIDEO (Di giovedì 9 gennaio 2020) Giulio Raselli era assente in studio durante la registrazione della nuova puntata, il tronista avrebbe dovuto scegliere ma la scelta è saltata Nuovi colpi di scena nella nuova registrazione di oggi 9 gennaio del Trono Classico di Uomini e Donne, in studio ci sarebbe dovuta essere la scelta di Giulio Raselli ma il tronista non … L'articolo Uomini e Donne, Giulio Raselli non si presenta in studio: salta la scelta – VIDEO NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

matteorenzi : Visitando le missioni dei nostri soldati all’estero ho conosciuto storie bellissime e stretto mani di donne e uomin… - matteosalvinimi : Silenzio assoluto dal ministro della giustizia, mentre il Pd di Bonaccini ci regala i porti aperti, la cancellazion… - micillom5s : L'#Istat dice Sale #occupazione al 59,4% a novembre 2019 +41000 rispetto al mese precedente +67000 tempo indetermin… -