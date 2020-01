Uomini e donne, Daniele Dal Moro del Grande Fratello nuovo tronista? Gli indizi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il prossimo tronista di Uomini e donne potrebbe arrivare dritto dritto dall’ultima edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro, finalista della sedicesima stagione del reality di Canale 5, colui che ha avuto una storia con la vincitrice del programma Martina Nasoni (QUI chi è). Ora che tra di loro l’idillio è finito già da qualche mese, per lui potrebbe arrivare l’occasione di trovare l’amore nello studio di Maria De Filippi. Daniele Dal Moro nuovo tronista, l’indiscrezione L’indiscrezione giunge dal sito Ilvicolodellenews.it, che ha notato movimenti sospetti sul profilo Instagram di Daniele Dal Moro. Innanzitutto il ragazzo avrebbe iniziato a seguire alcuni agenti di spettacolo e come se non bastasse pare che abbia dovuto annullare una serata prevista per il 13 gennaio in una discoteca di Spoleto a cui avrebbe dovuto presenziare ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

