Tragedia familiare a Formia dopo una lite per l'eredità: uccide la cugina e il marito a colpi di pistola, poi si toglie la vita (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ha sparato e ha ucciso la cugina di 67 anni e il marito di lei 70enne, e poi si è tolto la vita a 64 anni: diventano tre i cadaveri a Formia, in provincia di Latina, in pieno centro,... Leggi la notizia su ilmattino

