Serie A, ecco le designazioni arbitrali della 19ª giornata: Lazio-Napoli a Orsato (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sono state pubblicate dal sito dell’AIA le designazioni arbitrali per la 19ª giornata di andata di Serie A. eccole nel dettaglio Sono state rese note le squadre arbitrali che scenderanno in campo per la 19ª giornata. eccole nel dettaglio. CAGLIARI – MILAN Sabato 11/01 h. 15.00 ABISSO RANGHETTI – ROCCA IV: DIONISI VAR: NASCA AVAR: DEL GIOVANE FIORENTINA – SPAL LA PENNA BACCINI – BRESMES IV: ABBATTISTA VAR: DI PAOLO AVAR: VALERIANI H. VERONA – GENOA h. 18.00 MARIANI BINDONI – DI IORIO IV: CHIFFI VAR: VALERI AVAR: LO CICERO INTER – ATALANTA Sabato 11/01 h. 20.45 ROCCHI CARBONE – GIALLATINI IV: DOVERI VAR: IRRATI AVAR: VIVENZI Lazio – Napoli Sabato 11/01 h. 18.00 Orsato TEGONI – GALETTO IV: GIUA VAR: PAIRETTO AVAR: SCHENONE PARMA – LECCE Lunedì 13/01 h.20.45 FABBRI CeccoNI – COLAROSSI IV: SOZZA VAR: MASSA AVAR: LIBERTI ROMA – JUVENTUS h. 20.45 GUIDA MELI – FIORITO IV: ... Leggi la notizia su calcionews24

RepSscNapoli : Napoli, ecco Demme: visite e firma. Allan: ''Meritiamo un'altra classifica'' - pamelaamadeo : RT @Screenweek: Ecco la timeline ufficiale di #TheWitcher, la serie @NetflixIT ispirata all’omonima saga fantasy di #AndrzejSapkowski https… - NerdPool_IT : Ecco la recensione fondamentalmente no spoiler per la nuova serie turca The Gift che condivide con The Protector no… -