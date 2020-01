Selena Gomez ha spiegato come ha imparato ad avere fiducia in se stessa (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ricordando alcuni dei momenti bui per la sua salute fisica e mentale Selena Gomez ha spiegato come ha imparato ad avere fiducia in se stessa News Mtv Italia. Leggi la notizia su news.mtv

mtvitalia : L'esatto opposto di #Rare, il suo album più personale - maniconio : Mi preparo ad ascoltare l'album di Selena Gomez - cecihslt : RT @_SelenaGITALY: “Ho la capacità di perdonare le persone che mi hanno ferito. Ma non so se posso perdonare qualcuno che la ferisce.” - Ta… -