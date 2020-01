Schianto Boeing a Teheran, 2 missili contro l’aereo ucraino abbattuto. Iran, ipotesi senza senso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dopo Newsweek, anche la Cbs accredita la tesi dell'abbattimento del Boeing ucraino a Teheran. In particolare, secondo le fonti citate dall'emittente Usa, l'intelligence americana avrebbe intercettato segnali di due missili lanciati dagli Iraniani, probabilmente degli SA-15, seguiti poco dopo da un'esplosione. L'ipotesi e' che l'aereo sia stato colpito involontariamente. Per il responsabile dell'aviazione civile e viceministro dei Trasporti Iraniano, Ali Abedzadeh, invece, l'ipotesi che il Boeing ucraino precipitato ieri a Teheran sia stato abbattuto da un missile e' "senza senso". "Diversi aerei interni e internazionali volavano nello spazio aereo Iraniano nello stesso momento alla stessa altitudine" e non hanno avuto problemi, ha sottolineato il vice ministro Iraniano.Affermazioni che non convincono il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Non credo al guasto meccanico - ... Leggi la notizia su ilfogliettone

