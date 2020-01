Roberto Calderoli contro Pd e M5s: "La legge elettorale? Un peto, un bastardone. Puzza di prima Repubblica" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Chiamatelo "Petellum". È Roberto Calderoli, sempre vulcanico, a coniare il nome della nuova legge elettorale studiata da Pd e M5s: "Dal momento dell'insediamento di questo governo la maggioranza dichiarava ai quattro venti di essere pronta sulla proposta per una nuova legge elettorale - ricorda il s Leggi la notizia su liberoquotidiano

