Paura per Jonathan Kashanian a Detto Fatto | “Mi sento male”

Un nuovo messaggio intimidatorio sta circolando su WhatsApp con un virus che sarebbe pronto a contagiare tutti i contatti in rubrica. Ecco i dettagli e le info di quello che altro non è che una catena di Sant'Antonio da ignorare.

Grande Fratello Vip - Fabio Testi : “Mi hanno buttato fuori perché avevano Paura di essere violentate”. E giù risate con gli altri inquilini : Con l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip comincia una stagione di polemiche, scivoloni e gaffe. La quarta edizione del reality è iniziata da meno di 24 ore e c’è già chi, sui social, chiede la prima squalifica. A finire nell’occhio del ciclone è Fabio Testi. L’attore ha deciso di (ri)mettersi in gioco a 78 anni, ma la sua presenza all’interno della Casa di Cinecittà non dev’essere andata ...

Gf Vip 4 - Fabio Testi a rischio squalifica? “Cacciato perché avevano Paura di essere violentate” - : Luana Rosato Fabio Testi scatena la polemica su Twitter dopo una frase infelice pronunciata contro le concorrenti del Grande Fratello Vip 4 che hanno deciso di mandarlo via dalla Casa: rischierà la squalifica? Il Grande Fratello Vip 4 è iniziato solo da qualche ora e uno dei concorrenti appena entrati nella Casa rischia la squalifica: si tratta di Fabio Testi, eliminato dai coinquilini ma ancora in gara, che si è lasciato scappare ...

“Non parla - aiuto!”. GF Vip - attimi di Paura per Michele Cucuzza in diretta tv : Un inizio col botto quello del Grande Fratello di ieri sera, ma anche quello di Rita Rusic sul divano della casa davanti agli occhi attoniti di Michele Cucuzza. Eh sì, perché l’ex moglie di Cecchi Gori è svenuta sul sofà. Ma partiamo con ordine. Appena entrato, Michele Cucuzza è stato il protagonista di un brutto spavento. Il concorrente del reality di Canale 5 è stato protagonista di un ‘crudele’ scherzo organizzato da Alfonso Signorini, ...

Montesarchio - brutta esperienza per Lombardo : Paura per il centrocampista : Tempo di lettura: 1 minutoMontesarchio (Bn) – E’ durata appena otto minuti la partita di Pasquale Lombardo, esperto centrocampista esterno del Montesarchio che, in occasione della sfida in trasferta di domenica scorsa sul campo della Viribus Somma, è stato protagonista, suo malgrado, di una brutta disavventura. Infatti, l’atleta sannita in un normale azione di gioco è stato colpito in pieno viso da una pallonata scagliata con forza da un ...

La Paura per le liste di leva dei nati nel 2003 : «Iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell’anno 2003», la comunicazione fatta con manifesti e post su Facebook è rivolta a tutti i cittadini italiani che compiono 17 anni nel corso del 2020. Ma come al solito non ha nulla a che vedere con il ripristino della leva obbligatoria o ancora peggio con i venti di guerra che spirano dall’Iran. Cosa sono le liste di leva? Si tratta invece di un atto dovuto, una formalità ...

Michele Cuccuzza rovina la sua immagine | Paura per il Grande Fratello Vip : Saprà cavarsela e ne uscirà “indenne” Michele Cucucca, concorrente del Grande Fratello Vip che partirà questa sera alle ore 21.20 su Canale 5? Mancano davvero poche ora all’apertura della porta rossa più conosciuta d’Italia. Come detto a fare gli onori di casa ci sarà per la prima volta in veste di conduttore Alfonso Signorini accompagnato […] L'articolo Michele Cuccuzza rovina la sua immagine | Paura per il Grande ...

Erba - Paura per il ponte di Buccinigo : cadono calcinacci - vigili del fuoco sul posto e corsia chiusa : paura a Erba, nella frazione di Buccinigo, per la caduta di alcuni calcinacci da un ponte che ha costretto i vigili del fuoco a intervenire nella serata di martedì 7 gennaio e chiudere parzialmente la strada provinciale sp40 Arosio-Canzo, per mettere in sicurezza la struttura. Il cavalcavia era stato danneggiato dal passaggio di un camion alcuni giorni fa.Continua a leggere

Paura per due ragazze : “Minacciate con una pistola e rapinate” : Tempo di lettura: 1 minutoCasoria (Na) – Rapina a mano armata ai danni di due ragazze. E’ accaduto stamane all’alba in via Raffaele Galluccio a Casoria, nel Napoletano. Le due giovani si stavano salutando dopo un’uscita insieme quando, due persone a bordo di una Atos di colore blu, si sono avvicinate loro minacciandole con una pistola. “Si sono avvicinati alla nostra auto momentaneamente parcheggiata e ci ...

Terremoto oggi in Iran M 4.5/ Colpita Bushehr - Paura per la centrale nucleare locale : Terremoto oggi in Iran M 4.5: scossa fra Borazjan e Bushehr, paura per la presenza di una centrale nucleare. Non vi sarebbero delle vittime

Paura all’alba per maxi incendio in un colorificio : gravissimi danni : Un risveglio di terrore per i cittadini della città di Lucca: all’alba è esploso un incendio in un colorificio che ha alzato una colonna di fumo nero. Una violenta esplosione e poi le fiamme hanno invaso l’intera struttura provocando danni gravissimi. Il rogo ha invaso la zona intorno alle ore 4 del mattino di mercoledì 8 gennaio, provocando l’immediata reazione dei residente in zona. In molti si sono svegliati per il botto e ...

Trump fa leva sulla Paura per vincere le elezioni. Una strategia che i cittadini Usa conoscono bene : Quest’anno, a novembre, ci sono le elezioni per la presidenza degli Stati Uniti. Quando analizziamo ciò che sta accadendo in Medio Oriente e nel mondo dopo il raid di Donald Trump, non possiamo non tenere conto di questo. L’impeachment, il Russiagate e la presenza di avversari forti come il democratico Joe Biden hanno a mio avviso spinto Trump a giocare la potente arma della paura per vincere le prossime elezioni. Il raid del 3 gennaio con cui ...

Paura della Terza Guerra Mondiale : negli Stati Uniti aumentano le ricerche dei giovani su Google sull’età per il reclutamento : La fobia sullo scoppio della Terza Guerra Mondiale sta colpendo i giovani americani che su Google hanno intensificato le ricerche sull’età per il reclutamento. I giovani americani e la fobia dello scoppio della Terza Guerra Mondiale. Dopo il raid americano che ha portato all’uccisione dell’iraniano Qassem Soleimani, molti giovani americani hanno intensificato le ricerche sui […] L'articolo Paura della Terza Guerra ...

Jebreal - censurata perché la mia diversità fa Paura : "Qualcuno si e' spaventato che venisse offerta una ribalta a italiani nuovi, a persone diverse come me che appartengono a un'Italia inclusiva, tollerante, aperta al mondo, impegnata in missioni di dialogo e di pace". Cosi' la giornalista Rula Jebreal, intervistata da Repubblica in merito alla sua esclusione dal Festival di Sanremo. "In Rai c'e' un brutto clima, e gli attacchi sono partiti da persone vicine a Matteo Salvini", dice Jebreal. ...