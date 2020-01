Parma, Sepe deluso e arrabbiato: “Ho sentito dire tante cose dopo Bergamo…” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non le manda a dire, Luigi Sepe. Il portiere del Parma rivela tutta la sua delusione e rabbia dopo Bergamo. Ma non per la pesante sconfitta subita, o perlomeno non solo per quello. “Non mi era mai capitato di subire cinque gol in Serie A, ne avevo presi quattro lo scorso anno contro la Lazio e sempre contro la Lazio quattro anni fa. Quando si perde si dicono tante cose, ho sentito parlare pure mancanza di umiltà, è la cosa che mi dà più fastidio, ancora di più della prestazione che si è fatta”. “Questa è una squadra che si allena tutti i giorni bene, che cerca di fare il massimo in ogni momento e sentirsi dire una cosa del genere è brutto. Dobbiamo essere tristi per la partita che abbiamo fatto, per i cinque gol subiti. Il mister era incazzato come noi, come tutti”.L'articolo Parma, Sepe deluso e arrabbiato: “Ho sentito dire tante cose dopo ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

