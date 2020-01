Ma davvero la Lega sta raccogliendo le firme per il referendum sul taglio dei parlamentari dopo averlo votato? (Di giovedì 9 gennaio 2020) La notizia ha dell’incredibile e a riportarla è l’agenzia di stampa AGI: la Lega è “al lavoro” per dare supporto al referendum costituzionale sulla riforma che introduce il taglio dei parlamentari. Lo riferiscono fonti del partito di via Bellerio. La Lega, con le firme di alcuni suoi senatori, dovrebbe così sopperire alle sottoscrizioni mancanti che oggi hanno costretto i referenti a rinviare il deposito in Cassazione, e permettere il raggiungimento delle 64 firme necessarie per poter presentare il quesito referendario in Cassazione. Il cambio di strategia, riferisce ancora l’agenzia di stampa, è stato deciso dopo che alcuni senatori, tra cui 4 di Forza Italia, hanno ritirato la loro. Ma davvero la Lega sta raccogliendo le firme per il referendum sul taglio dei parlamentari dopo averlo votato? La notizia ha dell’incredibile perché proprio la Lega ha ... Leggi la notizia su nextquotidiano

2019 - un anno di sondaggi : svetta la Lega - frana il M5s. Ma a vincere davvero sono Fdi e la vitalità dei partiti più piccoli : Il 2019 sarà probabilmente ricordato come uno degli anni più “movimentati” della storia politica recente del nostro Paese. Un anno segnato da una serie di importanti appuntamenti elettorali: le regionali (in Abruzzo, Sardegna, Basilicata, Piemonte e infine Umbria), le amministrative in quasi metà comuni dei comuni italiani e soprattutto le europee del 26 maggio. Ma il cambiamento forse più significativo dell’ anno che va a chiudersi è ...

Salvini vuole davvero Mario Draghi premier? Ecco a cosa punta il leader della Lega : Salvini vuole davvero Mario Draghi premier? Ecco a cosa punta il leader della Lega L’ipotesi di un governo di “unità nazionale” o “d’emergenza” guidato da Mario Draghi come premier è circolata negli ultimi giorni sui giornali dopo le dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini e dell’esponente di spicco del Carroccio Giancarlo Giorgetti. Ma cosa c’è di vero? A negare l’esistenza di ...

Manovra - Renzi apre alla Lega : “Salvini ha proposto governo unità nazionale. Se davvero sono seri votino lo Slocca cantieri” : E alla fine Matteo Renzi ha aperto pure alla Lega . Dopo il famoso patto del Nazareno con Silvio Berlusconi, il leader di Italia Viva ha strizzato l’occhio neanche a quello che da mesi considera il suo nemico numero uno: Matteo Salvini. Lo ha fatto in Senato alla fine della sua dichiarazione di voto alla Manovra economica. “Io – ha detto Renzi – voglio credere ai capi della Lega che evidentemente hanno superato la sbornia ...

