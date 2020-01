Lo strano caso dei post sponsorizzati della Lega su Bibbiano (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una serie di post a pagamento, tutti colLegati al caso Bibbiano, che la Lega ha rilanciato nei giorni scorsi come contenuti sponsorizzati su Facebook per aumentarne al massimo la visibilità in Emilia-Romagna. Esattamente come aveva suggerito di fare Matteo Salvini nell’ormai famoso “pizzino” con le linee guida per l’ultima parte della campagna elettorale in Emilia (dove i sondaggi dicono che la Lega deve rimontare per vincere). Lo strano caso dei post sponsorizzati della Lega su Bibbiano E dove infatti si suggeriva di parlare di Bibbiano “con la clava”. Lo ha notato il segretario regionale del Partito Democratico Paolo Calvano: “In questi giorni molti minorenni emiliano-romagnoli si sono visti comparire sul loro Facebook, foto e video della Borgonzoni che lucrava sulle inchieste di “Bibbiano” seminando odio. Una strategia elettorale perversa. ... Leggi la notizia su nextquotidiano

Noovyis : (Lo strano caso dei post sponsorizzati della Lega su Bibbiano) Playhitmusic - - parestrano : Lo strano caso del fuso orario spagnolo - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #7: Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde Robert Louis Stevenson (Autore),… -