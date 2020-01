LIVE Francia-Slovenia 1-2 volley, Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA. Muro e battuta rimettono in gioco i transalpini: 25-14 (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Out l’attacco di Stern da seconda linea. Sembra aver perso smalto l’opposto sloveno che era stato impeccabile nei primi due set 4-2 Errore al servizio Slovenia 4-1 Mano out di Cebulj dopo la grande difesa slovena 3-1 Errore al servizio Francia 2-1 Errore al servizio Slvenia 2-0 Mano out Urnaut da zona 4 1-0 Pajenk primo tempo 14-25 Muroooooooooo Louatiiiiiiiiiiii! La Francia è rientrata prepotentemente nell’incontro. battuta e Muro le chiavi per accorciare le distanze ma l’impressione è che la partita possa essere cambiata 14-24 Il primo tempo di Le Goff 14-23 Out il servizio di Patry 13-23 Patry vincente da seconda linea 13-22 L’attacco di Stern da seconda linea 12-22 La pipe di Louati 12-21 Out il servizio francese 11-21 Aceeeeeeeeeeee Louatiiiiiiiiiii. La Slovenia è uscita totalmente dal match 11-20 ... Leggi la notizia su oasport

