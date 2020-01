Libia: Al Sarraj accetta la tregua di Putin ed Erdogan (Di giovedì 9 gennaio 2020) Fayes Al Sarraj ha accettato la linea “dettata” da Russia e Turchia. Il cessate il fuoco partirà dalla mezzanotte di domenica prossima. Successo diplomatico per Russia e Turchia, che riescono ad imporre la proposta di cessate il fuoco in Libia. Ieri ad Istanbul, nel corso dell’incontro tra Putin – “padrino” del generale ribelle Haftar – … L'articolo Libia: Al Sarraj accetta la tregua di Putin ed Erdogan proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

