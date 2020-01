Liam Gallagher fa sperare i fan: “Noel mi ha pregato di riformare gli Oasis” - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Luana Rosato Possibile ritorno degli Oasis nel 2022: Liam Gallagher pubblica un tweet in cui spiega di aver ricevuto la proposta di una reunion proprio da parte del fratello Noel I fan degli Oasis tornano a sperare in una reunion dei fratelli Gallagher dopo l’ultimo tweet pubblicato sui social da Liam. I due, che continuano a discutere e battibeccare via social, hanno più volte animato i desideri dei fan parlando di un possibile ritorno della coppia sul palcoscenico. Poi, però, puntualmente una comunicazione su Twitter disattendeva le speranze di coloro che hanno cantato e imparato a memoria ogni singolo brano dei fratelli Gallagher negli anni Novanta. Poche ore fa, Liam è tornato sui social per alimentare nuovamente le speranze dei sostenitori incalliti del duo musicale: prima ha parlato della possibilità di ritirarsi dalle scene dopo il terzo album, poi ha annunciato di ... Leggi la notizia su ilgiornale

mathlett : Sarà unpopular opinion e mi unfollowerete ma liam gallagher è proprio saccente e arrogante mi dà troppo fastidio il suo atteggiamento - novasocialnews : Liam Gallagher: 'Noel mi ha chiamato pregandomi di riunire gli Oasis' #novasocialnews #spettacolo #news… - VirginRadioIT : Liam Gallagher: “Mi ritiro come solista perché mio fratello mi ha 'pregato' di riformare gli @oasis” @liamgallagher -