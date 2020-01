“La Scomparsa di Mia Madre” con Benedetta Barzini al Cinema Academy Astra (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Da quando ho compiuto sette anni e mio padre mi ha regalato una telecamera e una macchina fotografica, scattare e filmare sono diventati una strategia per trattenere esperienze e persone amate, salvandole dallo scorrere del tempo. Ho cercato di fare lo stesso con mia Madre”. Così scrive Benamino Barrese, autore e regista del film documentario “La Scomparsa di mia Madre” con Benedetta Barzini, che sarà proiettato Venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 20.30 al Cinema Academy Astra nell’ambito della rassegna “AstraDoc – Viaggio nel Cinema del Reale”, curata da Arci Movie, Parallelo 41 Produzioni, Coinor e Università “Federico II” con il patrocinio del Comune di Napoli. Un evento unico in cui interverrà un mito della moda internazionale: Benedetta Barzini, prima top model italiana che, nella New York degli anni ... Leggi la notizia su optimaitalia

