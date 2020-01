Infortunio Malcuit – Il suo rientro in campo è previsto tra due mesi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Malcuit, difensore del Napoli, sarà a disposizione di mister Gattuso tra due mesi Malcuit – Durante la trasmissione “A tutto Napoli”, in onda sulle frequenze di Tele A, è intervenuto Paolo Del Genio. Il giornalista è stato rassicurato dal giocatore sul suo rientro in campo: “Ho parlato in maniera informale con Malcuit. Gli ho chiesto quando sarebbe rientrato e mi ha risposto ‘fine febbraio-inizio marzo’. Si dice fiducioso di poter essere già in campo per marzo, non solo ad allenarsi in gruppo”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI GRAFICO – Il Mattino – Napoli, con Demme cambia la formazione: Ruiz o Zielinski gli esclusi! Calciomercato Napoli, Tonelli verso la Sampdoria: le ultime Ecco perchè Lobotka e Demme sono due centrocampisti diversi Napoli, Allan: “Vogliamo vincere la Coppa Italia. Gattuso? Lavoriamo con entusiasmo” UFFICIALE – Perugia, ... Leggi la notizia su forzazzurri

VIDEO – Malcuit rivede il campo : primo allenamento dopo l’ Infortunio : Kevin Malcuit continua a lavorare per tornare in campo il prima possibile, dopo l’infortunio patito contro la Spal. Kevin Malcuit terzìno francese del Napoli, dopo l’infortunio subito nel match contro la Spal, continua a lavorare per poter tornare in campo il prima possibile. Il giocatore ha pubblicato oggi sul proprio profilo Instagram le immagini che mostrano il primo allenamento in piscina. Grande determinazione per ...

Giuffredi : “Hysaj piace alla Roma - ma l’ Infortunio di Malcuit ha creato problemi di strategia” : A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Mario Giuffredi , procuratore di Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo. Della situazione del Napoli ha detto: “C’è ancora tanto da poter fare quest’anno, quindi hanno tutto il dovere di provare a rimettere a posto le cose”. Sul possibile scambio tra Hysaj e Florenzi e sull’interesse dell’albanese per la Roma . “Hysaj alla Roma e Florenzi al Napoli? Lo scambio credo sia ...

CorSport : Hysaj-Roma - De Laurentiis blocca tutto a causa dell’Infortunio di Malcuit : Sul Corriere dello Sport la questione Hysaj-Roma. L’albanese vuole assolutamente trasferirsi nel club allenato da Fonseca, spinge in tal senso. Del resto ha già un accordo con i giallorossi dall’estate scorsa, che si aggira intorno ai 2,5 milioni a stagione. Ieri è circolata la voce di un possibile scambio Hysaj-Florenzi, smentito dall’agente dell’albanese, Mario Giuffredi, che ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha ...

StrikeFirst10 : @MarioUccella @sscnapoli Maksimovic ha problemi muscolari. Malcuit si è rotto i legamenti del crociato e il menisco… - sscalcionapoli1 : Malcuit torna a vedere il campo: primo allenamento dopo l’infortunio -