Incidenti: Zaia, 'servono campagne shock, coinvolgere locali, puntare sui social e web (Di giovedì 9 gennaio 2020) Venezia, 9 gen. (Adnkronos) - “Oltre al coordinamento tra Enti pubblici e al rafforzamento del ruolo della Polizia locale, occorre attivare vaste campagne shock che tocchino i cervelli e i cuori, come ho chiesto ieri in una lettera al premier Conte. I dati ci dimostrano che sono le più incisive ed e Leggi la notizia su liberoquotidiano

Icios007 : RT @JakDavide: #Zaia e il Buon Dio di Salvini..Tweet sempre più un copia incolla del Capo! Intanto scrive a Conte..non per reclamare l’auto… - alindipendente : RT @JakDavide: #Zaia e il Buon Dio di Salvini..Tweet sempre più un copia incolla del Capo! Intanto scrive a Conte..non per reclamare l’auto… - JakDavide : #Zaia e il Buon Dio di Salvini..Tweet sempre più un copia incolla del Capo! Intanto scrive a Conte..non per reclama… -