Grande Fratello Vip 2020, Licia Nunez: “Come Imma Battaglia mi ha tradito con Eva Grimaldi” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Licia Nunez protagonista della prima polemica al Grande Fratello Vip 2020: l'attrice ha raccontato la sua versione della fine della relazione con Imma Battaglia, che insorge sui social. Licia Nunez che racconta al Grande Fratello Vip 2020 il tradimento di Imma Battaglia con Eva Grimaldi è ufficialmente la prima polemica della nuova edizione del reality. Anche perchè la sua ex non ci sta e sui social le chiede di raccontare tutta la verità, supportata dai suoi familiari e da Luxuria. Licia Nunez è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip in questa quarta edizione: la trasmissione è iniziata solo ieri ma pare che l'attrice abbia ritenuto di potersi già confidare con i coinquilini e raccontare la fine della sua relazione con Imma Battaglia, naturalmente secondo il suo punto ... Leggi la notizia su movieplayer

