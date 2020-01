“Gemma, no!”. UeD, Maria De Filippi contro la dama: quelle parole non sono andate giù (Di giovedì 9 gennaio 2020) Uomini e Donne, Gemma Galgani ancora protagonista. A intervenire sulla vicenda Juan Luis è sata Maria De Filippi sorpresa dal fatto che Gemma Galgani si aspettasse un saluto più caloroso da parte del cavaliere. “Ma Gemma – queste le parole della conduttrice dopo che il partenopeo aveva abbandonato la trasmissione –, parli sul serio? Ti aspettavi che venisse a salutarti con un bacio? Con tutto quello a cui abbiamo assistito oggi se lui si fosse alzato tu lo avresti accettato questo bacio?”. Il tono non è stato aggressivo ma era molto evidente che la De Filippi fosse assolutamente stupita dalla Galgani, corteggiata per scommessa. “Quando ho scritto che Juan Luis è andato a ‘Uomini e Donne’ per una scommessa –racconta una amico del cavaliere – intendevo dire che aveva fatto una scommessa con se stesso. Esce da una storia importante durata tre anni e finita male, in tv voleva mettersi in ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

osnapitz_katy : ma una telecamera fissa su Gemma no? #uominiedonne - LabuanDi : 'Qualcuno è interessato a Gemma? No, bye bye.' Quando Maria dirà questa frase? #uominiedonne - king_del_trash : A me la cosa che fa più ridere è che Gemma,Roberta,Barbara e Valentina si sentano in diritto di dare giudizi, consi… -