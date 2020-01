Curling, Qualificazioni Mondiali 2020: programma, orari, tv, calendario (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le Qualificazioni ai Mondiali 2020 di Curling si disputeranno a Lohja (Finlandia), sul ghiaccio nordico verranno assegnati gli ultimi pass per la rassegna iridata: sono a disposizione ancora due posti per sesso, se li contenderanno otto squadre. Dal 13 al 18 gennaio ci sarà spazio prima per il consueto round robin e poi per i playoff che decideranno quali Nazionali potranno fare festa e garantirsi così il biglietto per Glasgow (nel caso degli uomini) o per Prince George (dove si disputeranno i Mondiali femminili). Ci sarà anche l’Italia con la compagine femminile visto che gli uomini sono già ammessi alla rassegna iridata in virtù del quinto posto agli Europei. Veronica Zappone e compagne hanno tutte le carte in regola per riuscere nell’impresa ma dovranno stare attente a Turchia, Norvegia, Finlandia, Estonia che possono creare dei grattacapi. Al maschile sembrano favoriti ... Leggi la notizia su oasport

