CES 2020: Razer annuncia l'incredibile setup di guida Eracing Simulator Concept (Di giovedì 9 gennaio 2020) Durante il CES 2020, Razer ha mostrato una serie di nuovi componenti hardware ed accessori, tra cui un'incredibile postazione da gioco. Chiamata Eracing Simulator Concept, questo set up (per ora come dice il nome solo un concetto) è stato sviluppato in collaborazione con altre aziende, tra cui Vesaro, Simpit, Fanatec e Synthesis VR.Fanatec è stata responsabile dei controlli del guidatore, fornendo un volante in alluminio anodizzato e fibra di carbonio avvolto in pelle, palette magnetiche, pulsanti regolabili per il cambio di marcia, nonché un sistema a tre pedali, mentre Simpit ha fortnito gli elementi visivi. Questi sono trasmessi su uno schermo di da 128 pollici da due proiettori Full HD alloggiati in un gigantesco oggetto simile a una lampada sospeso sopra la testa del giocatore, offrendo un campo visivo a 202 gradi.Vesaro riunisce la propria esperienza nel Simulatore modulare ... Leggi la notizia su eurogamer

