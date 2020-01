Caso Gregoretti, Evangelista (M5s): “Fonti di prova a favore di Salvini sono insufficienti. Non si vede l’azione collegiale del governo” (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Nessuna decisione politica, questo è un organo paragiurisdizionale e spero che valuti le cose sotto il profilo del diritto”. Così Maurizio Gasparri presidente della Commissione per le immunità del Senato riunita oggi per discutere del Caso Salvini. “Oggi ci sarà la relazione del presidente Gasparri e se vengono evidenziati nuovi elementi bene ma da quello che abbiamo le fonti di prova a favore di Salvini sono insufficienti e non si vede l’azione collegiale del governo” ha aggiunto Elvira Lucia Evangelista dei 5 stelle L'articolo Caso Gregoretti, Evangelista (M5s): “Fonti di prova a favore di Salvini sono insufficienti. Non si vede l’azione collegiale del governo” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

