Caldara dal Milan all'Atalanta: prestito di 18 mesi e riscatto a 15 milioni. Cutrone alla Fiorentina (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ex Milanisti vecchi e nuovi. Patrick Cutrone torna in Italia, alla Fiorentina, dopo 6 mesi deludenti al Wolverhamtpon in Inghilterra: accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto nel 2021 fissato a 18 milioni di euro. Se Cutrone era partito da Milanello la scorsa estate, Mattia Caldara Leggi la notizia su liberoquotidiano

DiMarzio : #Caldara torna all’@Atalanta_BC, dal @acmilan, ultimi dettagli. Prestito biennale con diritto di riscatto @SkySport #calciomercato - SkySport : ? #UltimOra Mercato ? #Atalanta, definito il ritorno di #Caldara dal #Milan ?? Prestito di 18 mesi con diritto di ri… - MomentiCalcio : #Atalanta, ritorna #MattiaCaldara dal #Milan: prestito biennale -