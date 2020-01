Calciomercato Napoli, spunta una cessione pesante a gennaio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, addio pesante a gennaio? Secondo La Repubblica oggi in edicola, la possibilità è concreta e ne verrebbe un maxi incasso per Aurelio De Laurentiis. Non sarebbe un caso il doppio colpo a centrocampo del Napoli. Serviva appena un mediano, e invece ne arriveranno due. Da una parte Diego Demme già arrivato per le … L'articolo Calciomercato Napoli, spunta una cessione pesante a gennaio proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

DiMarzio : #Celta, fatta per #Rodriguez per sostituire #Lobotka - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, #Demme atteso in Italia per le visite mediche - DiMarzio : #Napoli-#Lobotka ormai al traguardo la trattativa -