Boeing 737 caduto in Iran, il Pentagono: “L’aereo è stato abbattuto da un missile” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Pentagono e la sicurezza Irachena non escludono che il Boeing 737 ucraino caduto a terra l’8 gennaio in territorio Iraniano causando la morte di 176 passeggeri sia “stato abbattuto da un missile anti-aereo”. Lo riporta Newsweek, che cita tre fonti. Il volo Ukraine International Airlines in rotta dall’aerodromo internazionale di Teheran Imam Khomeini all’aeroporto internazionale Boryspil di Kiev, ha smesso di trasmettere dati martedì 7 gennaio, pochi minuti dopo il decollo e non molto tempo dopo che l’Iran ha lanciato missili nelle basi militari che ospitano le forze statunitensi e alleate nelle vicine Iraq. Si ritiene che l’aereo sia stato colpito da un sistema missilistico terra-aria Tor-M1 costruito in Russia, noto alla NATO come Gauntlet, da quanto i tre funzionari hanno riferito a Newsweek. Due funzionari del Pentagono valutano che ... Leggi la notizia su tpi

