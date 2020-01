Bambino autistico era stato escluso dalla recita, ora cambia scuola (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAfragola (Na) – Lo avevano escluso dalla recita di Natale, ed il contraccolpo era stato così duro che, finite le vacanze natalizie, non voleva più frequentare. La storia che aveva visto protagonista un bimbo autistico di Afragola però, si conclude con un bel lieto fine. Il ragazzino infatti è stato accolto in un nuovo istituto. “Gli saranno date tutte le assistenze necessarie”, ha chiarito la madre. Fondamentale, spiega la donna, è stato l’intervento del sindaco del Comune napoletano, Claudio Grillo. “In collaborazione con scuola, specialisti e i nostri avvocati, ci ha aiutato a iscrivere Andrea in una scuola degna”, ha concluso la mamma del bimbo, che finalmente potrà tornare tra i suoi coetanei. Di Nicola Chiacchio L'articolo Bambino autistico era stato escluso dalla recita, ora cambia scuola proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

