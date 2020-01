Australia, il report del Bureau of Meteorology: 2019 l’anno più caldo e secco (Di giovedì 9 gennaio 2020) Paralizzato dalla siccità e devastato dal fuoco, il 2019 risulterà l’anno più caldo e secco dell’Australia. I dati ufficiali del report annuale pubblicati dal Bureau of Meteorology (BoM) mostrano che la temperatura media dell’Australia nel 2019 è stata di 1,52 gradi sopra la media, mentre il totale delle precipitazioni medie nazionali è sceso a soli 277 mm. “Il 2019 è stato costantemente caldo, ma è terminato con periodi di caldo estremo – spiega il responsabile del monitoraggio del clima Karl Braganza – Gennaio dello scorso anno è stato il mese più caldo che l’Australia abbia mai registrato, mentre solo poche settimane fa a dicembre è stato superato per più giorni di seguito il record di temperatura media massima giornaliera in tutta l’Australia. Allo stesso tempo, la carenza di precipitazioni in gran parte dell’Australia ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

LaStampa : Drammatico report del Wwf: gli incendi in Australia hanno ucciso un miliardo di animali @fulviocerutti - maxmonz : RT @lazampa: Drammatico report del Wwf: gli incendi in Australia hanno ucciso un miliardo di animali @fulviocerutti - Robbetta : RT @lazampa: Drammatico report del Wwf: gli incendi in Australia hanno ucciso un miliardo di animali @fulviocerutti -