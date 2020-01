Andrea Cerioli Instagram, addominali scolpiti e sabbia addosso alle Maldive: «Il Paradiso sei tu» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Anche l’ex tronista Andrea Cerioli è alle Maldive. Il giovane bolognese sta trascorrendo qualche giorno di relax e divertimento nel paese tropicale nell’Oceano Indiano composto da 26 atolli ad anello, composti da più di 1000 isole coralline. Un vero angolo di Paradiso caratterizzato da lagune incantevoli e acque cristalline. Secondo alcune follower però è il volto noto di Uomini e donne la gemma rara, lo spettacolo vero da ammirare. Andrea Cerioli Instagram, addominali scolpiti e sabbia addosso alle Maldive: «Il Paradiso sei tu» Su Instagram Andrea Cerioli ha pubblicato qualche ora fa uno scatto mozzafiato che lo vede disteso in spiaggia coperto di sabbia. addominali scolpiti per il trentenne, che indossa un paio di pantaloni ampi stile Aladino. Tatuaggi in vista, ciuffo ribelle e barba incolta per il ragazzo, che nella foto sorride. Un ritratto luminoso quello del volto noto del ... Leggi la notizia su urbanpost

ida90ida : Ore 13.20: Andrea Cerioli posta una nuova foto su Instagram Ore 13.20 e un secondo io: - jorgefcobain : RT @jankellenea: andrea cerioli cazzo scopami - jankellenea : andrea cerioli cazzo scopami -