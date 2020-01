All’Unisannio il primo corso iOS Foundation: programmare App su dispositivi Apple (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – C’è tempo fino alle ore 12 di lunedì 13 gennaio 2020 per partecipare al bando di selezione, indetto dall’Università del Sannio per l’ammissione al primo corso avanzato del Programma iOS Foundation, finalizzato allo sviluppo di App su dispositivi Apple. Il corso avrà una durata di quattro settimane dal 20 gennaio al 14 febbraio 2020 (dalle ore 9:00 alle ore 13:00). La partecipazione è aperta a studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea triennale/magistrale dell’Università degli Studi del Sannio ma anche a studenti esterni all’ateneo. Tutti, però, devono essere in possesso del certificato di partecipazione ad uno dei cinque corsi iOS precedentemente tenuti presso l’Unisannio. La richiesta di ammissione va compilata online attraverso il portale http://iosFoundation.unisannio.it dove sono anche reperibili tutte le ... Leggi la notizia su anteprima24

