Aereo caduto in Iran, investigatori: “Avviata manovra per tornare indietro” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dall’inchiesta Iraniana sul disastro Aereo del Boeing 737 ucraino precipitato ieri dopo il decollo da Teheran causando la morte di 176 persone, è emerso che l’incidente è stato causato da un “problema“. “L’aeromobile, che originariamente si stava dirigendo a ovest fuori dall’area dell’aeroporto, ha virato a destra dopo che si è verificato un problema e i piloti avevano avviato una manovra per tornare indietro al momento dello schianto“, ha riferito l’aviazione civile Iraniana.L'articolo Aereo caduto in Iran, investigatori: “Avviata manovra per tornare indietro” Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

