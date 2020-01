Ultime Notizie Roma del 08-01-2020 ore 20:10 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Ferrigno essere in apertura informato in anticipo della tecnica Milano alle loro basi dagli iracheni quali erano stati allertati dapiran Madda secondo la fonte avrebbe comunicato Washington Quali sarebbero state colpite dopo aver mai ricevuto comunicazione degli iraniani intanto la Casa Bianca sono presenti i membri del team di sicurezza nazionale del presidente Trump ha annunciato che farà una dichiarazione Boris Johnson parlando la camera dei comuni scuso vittime americane e britanniche tutti illesi anche soldati italiani mesi in sicurezza in un bunker alle mail per l’esercito di Baghdad non sarebbero stati colpiti neanche i militari iracheni ancora essere molto lavoro prevede negoziati duri Frau e Regno Unito sulle relazioni delle dopo brexit ma è convinta che un’intesa sia possibile tu legami destinati a ... Leggi la notizia su romadailynews

