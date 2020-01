Uccise una donna ma non sarà processato. I giudici: “Gesto dettato dal delirio dato dalla cannabis” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) K obili Traoré è l’uomo di 27 anni che due anni ha ucciso la sua vicina di casa Sarah Halimi lanciandola dalla finestra, dopo averla brutalmente picchiata. L’uomo non sarà processato Kobili Traoré, giovane uomo di 27 anni, più di due anni fa ha ucciso la sua vicina di casa Sarah Halimi. La donna fu … L'articolo Uccise una donna ma non sarà processato. I giudici: “Gesto dettato dal delirio dato dalla cannabis” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

TeresaBellanova : Piersanti #Mattarella aveva dato inizio a una stagione di riforme per liberare la Sicilia dalla peggiore delle piag… - Bellisario_Sici : Sono passati 40 anni da quando, a #Palermo, un sicario uccise con una serie di colpi di pistola… - fioridiacciaio : Sono passati 40 anni da quando, a #Palermo, un sicario uccise con una serie di colpi di pistola… -