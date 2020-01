Rula, Rita, Wanda. News (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Aggiornamento quotidiano sulla questione che sta tenendo in grave apprensione l’Italia tutta. (No, non la possibilità che Trump, forte com’è in storia dell’arte e geografia, ci bombardi un sito Unesco a caso). La questione che tiene il paese in apprensione è un’altra: Rula Jebreal. Bene, la notizia Leggi la notizia su ilfoglio

GiovanniToti : Che grande #Sanremo ci aspetta amici se le polemiche sono iniziate già ora: Rula sì, Rula no, Rita sì, Rita no! Ben… - dastjpopino : RT @SecolodItalia1: Non dite ai sinistrolesi che Rita Pavone è una cantante. Rula a Sanremo potrà vendere fiori - gbrera : RT @luigivanti: Se la Ue è’ debole,la colpa è’ di Salvini;lo spread,colpa di Salvini; economia stagna, Salvini;se c’è la guerra in Libia,Sa… -