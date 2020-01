Rugby, sabato la nazionale under 20 sarà di scena a Napoli (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – sabato 11 gennaio alle ore 15 la nazionale Italiana under 20 incontrerà i pari età transalpini in un allenamento congiunto che culminerà in una gara non ufficiale tra le due selezioni. L’evento che si svolgerà presso il Villaggio del Rugby di Bagnoli, chiuderà il primo raduno dell’anno per gli Azzurrini in vista dell’imminente Sei Nazioni di categoria. Sotto la guida del Responsabile Tecnico Fabio Roselli e del suo assistant coach Andrea Moretti, la Selezione Italiana under 20 si è radunata a Roma lo scorso lunedì 7 presso gli impianti del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” per affrontare un’intensa settimana di lavoro che si chiude appunto nel capoluogo campano con una gara internazionale che rientra tra gli eventi di attività non ufficiale al fine di avvicinarsi nel migliore dei modi all’ormai prossimo Six Nations U20. La Francia giunge ... Leggi la notizia su anteprima24

