Programmi TV di stasera, mercoledì 8 gennaio 2020. Su Rai2 in replica la prima stagione de «L’Amica Geniale» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L'Amica Geniale Rai1, ore 21.25: Heidi Film di Alain Gsponer del 2015, con Bruno Ganz, Anuk Steffen. Prodotto in Germania/Usa. Durata: 121 minuti. Trama: La piccola Heidi vive con il nonno in una piccola casetta sulle montagne svizzere. Insieme a Peter, il suo migliore amico, è felice e si gode le caprette e i monti. Tutto cambia però quando la zia di Heidi decide di portarla a Francoforte. Qui piano piano si ambienterà conoscendo un’altra amica e maturando la passione per la lettura. Nonostante questo, però, la nostalgia per le amate montagne e la compagnia del nonno non tarderà ad arrivare. Rai2, ore 21.20: L’Amica Geniale - replica Fiction di Saverio Costanzo del 2017, con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Ludovica Nasti, Gaia Girace. Prodotto in Italia. Le bambole: Siamo negli anni 50, a Napoli. Elena e Lila, due bambine molto diverse tra loro, giocando si avvicinano ... Leggi la notizia su davidemaggio

tvblogit : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 8 gennaio 2020 - zazoomblog : Stasera in TV: programmi film canali cosa vedere oggi 8 gennaio 2020 - #Stasera #programmi #canali #vedere - PerditempoXenne : @Ghigo314 Stasera la mia tv è spenta e ad esclusione di un solo programma che seguo in un anno non guardo i programmi di #MerDaset -