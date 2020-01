Oroscopo Branko di oggi 8 gennaio: le previsioni segno per segno (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Oroscopo di Branko dell’8 gennaio porta notizie davvero succose. I nativi dei Gemelli diventano dei maghi in amore, mentre le persone del Cancro sono impegnate a risolvere alcune faccende spinose. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali. Branko Oroscopo 8 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Dovete sudare sette camicie per ottenere riconoscimenti e successo ma i risultati vi danno grandi soddisfazioni. In questa giornata siete nostalgici, forse siete indecisi su una scelta per i figli. In amore avete uno sguardo languido. Toro – L’amore si risveglia ma siete presi dalla febbre per il guadagno e successo. Giornata ideale per presentare progetti di lavoro, affari. Chi ha delle cause in corso, le vincerà. Gemelli – Luna nel segno vi sprona ad andare avanti con leggerezza ma attenzione a Marte e Nettuno: qualcuno ... Leggi la notizia su kontrokultura

