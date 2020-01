Milano, l’assessore all’ambiente Cattaneo: “In Lombardia situazione difficile ma non drammatica” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L'assessore all'ambiente di regione Lombardia Raffaele Cattaneo è intervenuto sulla questione del possibile blocco stradale anche per i veicoli Diesel Euro 5. "Escludo questa possibilità - ha spiegato Cattaneo - i nostri provvedimenti non lo prevedono". "Credo che questo accanimento contro la mobilità non sia confermato dai numeri - continuato - in Lombardia la situazione è difficile ma non drammatica". Leggi la notizia su milano.fanpage

NincoSud : RT @fforzano: Fosse stato l'assessore all'ambiente della Raggi a scrivere un articolo cosi _contro_ il suo sindaco, apriti cielo! 'Giunta i… - CommentoRimosso : RT @fforzano: Fosse stato l'assessore all'ambiente della Raggi a scrivere un articolo cosi _contro_ il suo sindaco, apriti cielo! 'Giunta i… - mocettast : RT @fforzano: Fosse stato l'assessore all'ambiente della Raggi a scrivere un articolo cosi _contro_ il suo sindaco, apriti cielo! 'Giunta i… -