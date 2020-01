Maltempo Liguria: dal weekend Rocchetta Nervina tornerà ad essere raggiungibile (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Da questo weekend Rocchetta Nervina, comune nell’entroterra di Ventimiglia isolato dopo una frana dovuta al Maltempo, tornerà ad essere raggiungibile grazie al nuovo ponte Bailey, che resterà installato finché non verrà costruita la nuova strada“: lo ha scritto su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti. “I 300 abitanti dell’alta Val Nervia e le numerose attività commerciali potranno così tornare alla normalità. Forza Liguria, ci rialzeremo anche questa volta“.L'articolo Maltempo Liguria: dal weekend Rocchetta Nervina tornerà ad essere raggiungibile sembra essere il primo su Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

Sampfan : RT @GiovanniToti: ?? NEL WEEKEND ROCCHETTA NERVINA NON SARÀ PIÙ ISOLATA GRAZIE AL NUOVO PONTE Questa è la #Liguria che lavora e che vogli… - Mitramacco : RT @GiovanniToti: ?? NEL WEEKEND ROCCHETTA NERVINA NON SARÀ PIÙ ISOLATA GRAZIE AL NUOVO PONTE Questa è la #Liguria che lavora e che vogli… - GiovanniToti : ?? NEL WEEKEND ROCCHETTA NERVINA NON SARÀ PIÙ ISOLATA GRAZIE AL NUOVO PONTE Questa è la #Liguria che lavora e che… -